Optik: Jenoptik wird vorsichtiger für 2025

Jena - Der Technologiekonzern Jenoptik wird nach einem schwachen ersten Halbjahr vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Geschäftsjahr 2025 sei weiterhin von überdurchschnittlich hohen Marktunsicherheiten beeinflusst, teilte das Unternehmen in Jena mit. Nach einem schwachen Start dürfte sich die für Jenoptik relevante Nachfrage vor allem aus der Halbleiterausrüstungsindustrie beleben. Allerdings hätten sich die Risiken hierfür aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für das laufende und kommende Jahr insgesamt weiter erhöht.