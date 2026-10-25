Oppositionspolitikerin: Oppositionsführerin Machado soll zurück in Venezuela sein

Caracas - Rund zehn Monate nach ihrer heimlichen Ausreise aus Venezuela soll die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado in ihr Heimatland zurückgekehrt sein. "Ich bin hier. Bei euch", teilte Machado auf der Plattform X mit. Auch der Oppositionspolitiker Edmundo González verwies auf diese Mitteilung. Er schrieb: "Venezuela! Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu können, dass unsere Anführerin, meine geliebte Maria Corina, auf venezolanischem Boden ist." Heute sei "ein sehr wichtiger Tag", sagte González. "Mit ihr kehrt unsere souveräne Stimme zurück, um diesen Prozess anzuführen und in die richtigen Bahnen zu lenken!"