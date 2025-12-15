Opposition zum Haushalt: AfD will weniger Neuschulden und Abschiebe-Flughafen

Flughafen mit Containern für Geflüchtete

Geld ausgeben will die AfD-Fraktion für Investitionen am Erfurter Flughafen, der sich nach den Wünschen und Vorstellungen von Höcke zu einem Drehkreuz für die Unterbringung von Geflüchteten und für Abschiebungen wandeln soll. "Der Flughafen wird in den Stand versetzt, um ausreisepflichtige Personen ohne Verzögerung fortlaufend abschieben zu können", steht in dem AfD-Antrag dazu. Höcke sagte, dass touristische Flüge möglich bleiben sollen. Für die Unterbringung der Geflüchteten sollen Container aufgestellt werden. Höcke forderte, es "Sozialmigranten so ungemütlich wie möglich" in Thüringen zu machen.