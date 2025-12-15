Opposition zum Haushalt: AfD will weniger Neuschulden und Abschiebe-Flughafen

Erfurt (dpa/th) - Die oppositionelle Thüringer AfD-Fraktion fordert weniger Neuschulden und sieht Einsparpotenzial bei Zuschüssen für bestimmte Einrichtungen und Vereine. "Der Doppelhaushalt, den Ministerpräsident Mario Voigt zu verantworten hat, stellt auf Landesebene eine historische Neuverschuldung im Volumen dar, die nicht sein müsste", sagte Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke in einer Pressekonferenz. Deutschland und Thüringen seien in einer finanzpolitischen Lage, die "hochgefährlich" sei.