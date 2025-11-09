Opioide: Zentrale Drogen-Warnstelle soll Prävention verbessern

Nürnberg (dpa/lby) - Eine neue zentrale Drogen-Informationsstelle des Gesundheitsministeriums soll Abhängige in Bayern vor besonderen Gefahren warnen. Der "Landesknotenpunkt" für das deutschlandweite Drogenüberwachungsnetz "News" wird Informationen sowohl aus toxikologischen Laboren als auch von Fachleuten, Abhängigen und weiteren Quellen zusammentragen. "Dieses System kann Neuentwicklungen im Bereich psychoaktiver Substanzen frühzeitig erkennen und durch Warnmeldungen rasch an die relevanten Zielgruppen übermitteln", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).