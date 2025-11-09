Opioide: Zentrale Drogen-Warnstelle soll Prävention verbessern

Opioid-Katastrophe in den USA, Ängste in Europa

Das bezieht sich auf die zunehmende Verbreitung synthetischer Opioide – das sind Wirkstoffe, die eine Heroin und anderen auf Opiumbasis hergestellten Drogen vergleichbare Wirkung haben. Die USA leiden seit gut fünfzehn Jahren unter einer Opioid-Epidemie, ursprünglich ausgelöst durch Ärzte, die ihren Patienten bedenkenlos Schmerzmittel verschrieben. Im vergangenen Jahr zählte die US-Gesundheitsbehörde CDC knapp 81.000 Drogentote, ein beträchtlicher Anteil davon auf Opioid-Konsum zurückzuführen. Abgesehen vom Opioid-Konsum in Reinform mischen demnach auch viele Heroindealer ihrer Ware mittlerweile synthetische Opioide bei, was den Konsum noch gefährlicher macht.