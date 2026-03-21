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Opferhilfe Weißer Ring zählt mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Mehr als jeder dritte Beratungsfall beim Weißen Ring in Thüringen betrifft häusliche Gewalt. Die Zahl der Hilfesuchenden wächst – und das Dunkelfeld bleibt groß.

Opferhilfe: Weißer Ring zählt mehr Fälle von häuslicher Gewalt
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Der Weiße Ring steht Kriminalitätsopfern mit Beratung, Begleitung und finanzieller Hilfe zur Seite. (Symbolbild) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Gotha (dpa/th) - In Thüringen melden sich immer mehr Opfer häuslicher Gewalt beim Weißen Ring. Die Beraterinnen und Berater im Freistaat waren im vergangenen Jahr in 161 derartigen Fällen tätig, wie die Opferhilfeorganisation zu ihrer Landestagung an diesem Samstag in Gotha der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit ging es im vergangenen Jahr in rund jedem dritten Beratungsfall um häusliche Gewalt. Die Anzahl der Opfer von Gewalt in der Familie, die sich an den Weißen Ring wenden, ist damit in den vergangenen Jahren stetig gewachsen: von 112 Fällen im Jahr 2022 auf 148 im Jahr 2024.

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Der Weiße Ring steht seit Jahrzehnten Kriminalitätsopfern mit Beratung, Begleitung und finanzieller Hilfe zur Seite. Die Organisation finanziert sich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und vom Gericht zugewiesenen Geldauflagen. In Thüringen beraten derzeit den Angaben nach 62 Frauen und 35 Männer ehrenamtlich Opfer von Straftaten oder Angehörige nach Tötungsdelikten. Im Jahr 2025 wurde der Weiße Ring in Thüringen in insgesamt 476 Fällen aktiv. Bei den Opfern gebe es eine Dunkelziffer, sagte Lisa Berg vom Landesbüro. "Nicht jeder, der eine Anzeige stellt, meldet sich beim Weißen Ring oder umgekehrt."

Knapp 147.000 Euro Opferhilfe gezahlt

Mit Blick auf die Deliktbereiche dominierten weiter Körperverletzungen, dazu gehört auch häusliche Gewalt. Im vergangenen Jahr waren das den Angaben zufolge 227 Fälle gewesen. Aber auch Opfer von Sexualdelikten und Stalking suchten oft Hilfe beim Weißen Ring. Neben Beratungen und Begleitungen zu Behörden leistet die Organisation aber ebenso finanzielle Unterstützung etwa in Form von Hilfechecks für anwaltliche sowie für psychotraumatologische Erstberatung oder Soforthilfen. 2025 seien knapp 147.000 Euro Opferhilfe gezahlt worden, sagte Berg. Zu den Aufgaben gehörten ebenso Prävention und Aufklärung. "Wir wollen auch Lotsen im Hilfenetz sein."

Das Netz des Weißen Rings in Thüringen ist mit 20 Außenstellen flächendeckend. Allerdings seien derzeit zwei davon im Kreis Greiz und im Saale-Orla-Kreis personell nicht besetzt, so Berg. Landesweit hat der Weiße Ring nach eigenen Angaben derzeit 657 Mitglieder.