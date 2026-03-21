Opferhilfe: Weißer Ring zählt mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Gotha (dpa/th) - In Thüringen melden sich immer mehr Opfer häuslicher Gewalt beim Weißen Ring. Die Beraterinnen und Berater im Freistaat waren im vergangenen Jahr in 161 derartigen Fällen tätig, wie die Opferhilfeorganisation zu ihrer Landestagung an diesem Samstag in Gotha der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit ging es im vergangenen Jahr in rund jedem dritten Beratungsfall um häusliche Gewalt. Die Anzahl der Opfer von Gewalt in der Familie, die sich an den Weißen Ring wenden, ist damit in den vergangenen Jahren stetig gewachsen: von 112 Fällen im Jahr 2022 auf 148 im Jahr 2024.