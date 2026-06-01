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  4. Trio greift Mann an – Polizei prüft antisemitisches Motiv

Opfer trug Davidstern-Kette Trio greift Mann an – Polizei prüft antisemitisches Motiv

Ein Straßenreiniger bemerkt frühmorgens, wie ein Mann von drei Männern geschlagen wird. Er ruft die Polizei - und die geht einem bestimmten Verdacht nach.

Opfer trug Davidstern-Kette: Trio greift Mann an – Polizei prüft antisemitisches Motiv
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Als die Polizei am Tatort ankam, waren die Angreifer schon geflüchtet. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Erlangen (dpa/lby) - Nach einem Angriff eines Trios auf einen Mann im mittelfränkischen Erlangen prüft die Polizei ein antisemitisches Motiv. Der 41-Jährige habe eine Halskette mit einem Davidstern getragen, als drei Männer auf ihn eingeschlagen hätten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde bei dem Angriff am Sonntag demnach leicht verletzt, erst vom Rettungsdienst, dann in einem Krankenhaus behandelt und am selben Tag wieder entlassen. 

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Laut Polizei hatte ein Straßenreiniger am frühen Morgen bemerkt, wie drei Männer auf den 41-Jährigen einschlugen. Die Angreifer seien geflüchtet, bevor die Polizei am Tatort war. Zur Klärung der Hintergründe suchen die Beamten jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.