Opfer trug Davidstern-Kette: Trio greift Mann an – Polizei prüft antisemitisches Motiv

Erlangen (dpa/lby) - Nach einem Angriff eines Trios auf einen Mann im mittelfränkischen Erlangen prüft die Polizei ein antisemitisches Motiv. Der 41-Jährige habe eine Halskette mit einem Davidstern getragen, als drei Männer auf ihn eingeschlagen hätten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde bei dem Angriff am Sonntag demnach leicht verletzt, erst vom Rettungsdienst, dann in einem Krankenhaus behandelt und am selben Tag wieder entlassen.