Opfer schwer verletzt: Blutiger Streit in Spielhalle - Verdächtiger in U-Haft

Traunstein (dpa/lby) - Nach einem blutigen Streit in einer Spielhalle in Traunstein befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 26-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, einen 31-Jährigen mit einem Klappmesser schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Er wurde nach der Tat in der Nacht auf Sonntag operiert.