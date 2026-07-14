Traunstein (dpa/lby) - Nach einem blutigen Streit in einer Spielhalle in Traunstein befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 26-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, einen 31-Jährigen mit einem Klappmesser schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Er wurde nach der Tat in der Nacht auf Sonntag operiert.
Opfer schwer verletzt Blutiger Streit in Spielhalle - Verdächtiger in U-Haft
dpa 14.07.2026 - 09:22 Uhr