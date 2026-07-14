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Opfer schwer verletzt Blutiger Streit in Spielhalle - Verdächtiger in U-Haft

Ein nächtlicher Streit in Traunstein endet mit einer Messerattacke. Warum der 26-Jährige jetzt unter Verdacht des versuchten Totschlags steht.

Opfer schwer verletzt: Blutiger Streit in Spielhalle - Verdächtiger in U-Haft
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Der Verdächtige versuchte noch zu flüchten, konnte aber von der Polizei festgehalten werden. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Traunstein (dpa/lby) - Nach einem blutigen Streit in einer Spielhalle in Traunstein befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 26-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, einen 31-Jährigen mit einem Klappmesser schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Er wurde nach der Tat in der Nacht auf Sonntag operiert.

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Die Männer sollen sich zuvor geschlagen haben, ehe das Messer zum Einsatz gekommen sei. Der mutmaßliche Täter versuchte zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Auch er kam danach in ein Krankenhaus. Am Montag erging dann Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.