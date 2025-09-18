Opfer des Nationalsozialismus Beschädigte Stolpersteine: "Erinnerungskultur unter Druck"

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Die Beschädigung oder Zerstörung von Stolpersteinen zur Erinnerung an Holocaust-Opfer ist nach Einschätzung von Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner Ausdruck des Kampfs von Rechts gegen die deutsche Erinnerungskultur. "Wer Stolpersteine schändet, tötet die NS-Opfer symbolisch ein zweites Mal", sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora der Deutschen Presse-Agentur. Die Angriffe zeigten, "dass die Erinnerung an die NS-Verbrechen und ihre Opfer massiv unter Druck steht."