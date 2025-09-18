Opfer des Nationalsozialismus Beschädigte Stolpersteine: "Erinnerungskultur unter Druck"

Neue Stolpersteine in mehreren Städten

In Thüringen werden derzeit weitere Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal unter anderem von Juden während der Shoah erinnern. Am Mittwoch wurden mehrere Stolpersteine in Eisenach in den Boden eingelassen. Für Donnerstag ist die Verlegung von Stolpersteinen in Erfurt geplant. Sie werden nach Angaben des Erinnerungsorts Topf & Söhne genau 83 Jahre nach der Deportation von 364 Thüringer Jüdinnen und Juden in das NS-Konzentrationslager Theresienstadt angebracht. Sie sollen an die jüdischen Familien Marcus, Wolff, Ardel, Feiner, Meyerstein und Hacker erinnern. Auch in Gotha und Weimar sollen Stolpersteine verlegt werden.