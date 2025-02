Opernball: Masken, Spaß und Tanzmusik an der Oper

München (dpa/lby) - München soll auch einen Opernball bekommen - im Staatstheater am Gärtnerplatz. "Ich würde mich freuen, wenn wir ab 2026 starten könnten. In München lieben wir Tradition und große Feste", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU). Ein Maskenball mit Opernflair, Münchner Charme und dem Esprit des Gärtnerplatztheaters fehle definitiv im Veranstaltungskalender. Den Intendanten der traditionsreichen Kulturinstitution weiß Blume bei diesen Plänen an seiner Seite. "Josef E. Köpplinger und ich brennen für diese Idee – sie hat das Zeug zum neuen kulturellen Glanzpunkt."