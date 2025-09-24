In Meiningen lässt man auf den Theaterherzog Georg II. (1826–1914) nichts kommen. Aus vielen guten Gründen. Hier ist er auch als Person weltberühmt. Die aktuelle Spielzeit ist sogar ihm persönlich gewidmet. Der zweihundertste Geburtstag des Fürsten im April nächsten Jahres ist der äußere Anlass. Die Gründe liefert vor allem sein Beitrag zur Entwicklung des Sprechtheaters in Deutschland und Europa.