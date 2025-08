Thielemann, aktuell Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, ist den Bayreuther Festspielen eigentlich seit vielen Jahren verbunden, firmierte dort sogar zeitweise als Musikdirektor. Er ist erst der zweite Dirigent nach Felix Mottl (1856-1911), der alle zehn in Bayreuth aufgeführten Wagner-Opern dort dirigiert hat. Nach der Wiederaufnahme des "Lohengrin" in diesem Jahr soll Thielemann im kommenden Jahr einen neuen "Ring des Nibelungen" leiten - dann werden 150 Jahre Festspiele gefeiert.