„Donau so blau, so blau…“ summten in der voll besetzten Festhalle die Zuhörer mit. Alle fühlten sich sogleich – real neben der dahin plätschernden Ilm im Saal sitzend – gedanklich in die Donau-Republik, der Heimat von Johann Strauß, versetzt. Als Spross der Wiener Musikantendynastie der Familie Strauß erblickte dieser vor 200 Jahren das Licht der Welt. Später prägte er mit seiner Kunst als begnadeter Komponist und Geige spielender Orchesterchef eine ganze Epoche der leichten Muse.