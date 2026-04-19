Schnell hatten die Sänger, Tänzer und Musiker die Herzen der Besucher im Volkshaus für sich gewonnen. Aus Prag waren sie von der Moldau an die Werra in die Theaterstadt Meiningen gekommen, doch sie huldigten in ihren Liedern eher der Donau und der Wolga und weiteren Regionen dieser Welt. Gleich mit dem ersten Titel „An der schönen blauen Donau“ stellten die Künstler dafür die Weichen. All das, was einst – vor über einhundert Jahren – die Komponisten Johann Strauß, Vater und Sohn, in ihren Operetten in Noten gesetzt hatten.