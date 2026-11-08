München (dpa/lby) - Zwei ungeklärte Sexualmorde an Mädchen in der Nacht nach Dorffesten, dazwischen liegen acht Jahre und etwa 250 Kilometer - tötete der Mörder von Marion Baier und Sonja Hurler möglicherweise weitere Opfer? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Ermittler in Mittelfranken und im Allgäu, wo die beiden Mädchen vor etwa 50 Jahren gewaltsam ums Leben kamen. Auch Dirk Schinke und seine Kollegen von der Operativen Fallanalyse (OFA) am Polizeipräsidium München prüfen Verbindungen zu anderen Verbrechen.