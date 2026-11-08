Trotz der vielen Jahrzehnte, die seither verstrichen sind, sieht Schinke eine gute Chance, dass der Täter noch am Leben sein könnte. Dieser sei damals ebenfalls noch jung gewesen. "Mit einem erwachsenen Mann wäre Marion nicht mitgegangen", erläutert Schinke. "Wir gehen davon aus, dass sie sich gekannt haben können." Bei Sonja Hurler sei das aber wahrscheinlich nicht der Fall gewesen.