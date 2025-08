Kathleen Braun sei mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin Doktor Wolkersdörfer für dieses neue Leben unendlich dankbar. Ohne die tolle Behandlung in den Ilm-Kreis-Kliniken wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich komme aus Erfurt und bin dafür extra in die Klinik nach Arnstadt gekommen und würde es immer wieder so machen“.