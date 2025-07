Oper Wagners "Holländer" spukt ab 2028 auf Bregenzer Seebühne

In Bregenz ist diesen Sommer wie schon im Vorjahr "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber auf der Seebühne zu sehen. Die Saison beginnt nächste Woche. In den Sommern 2026 und 2027 wird Giuseppe Verdis "La Traviata" aufgeführt.



Die Bregenzer Festspiele stehen aktuell unter Spardruck. Wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage in Österreich wurden die bisherigen öffentlichen Subventionen von rund 7 Millionen Euro in diesem und dem nächsten Jahr jeweils um knapp 2,1 Millionen Euro gekürzt. Das Festival hat deswegen seine Kooperation mit dem Wiener Burgtheater und den Ausbau des Akustik-Systems auf der Seebühne verschoben.