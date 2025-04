Karrierestart an der Deutschen Oper am Rhein

Seiffert wurde 1954 in Düsseldorf als Sohn des Sängers und Schlagerkomponisten Helmut Seiffert geboren. Peter Seiffert begann seine Karriere in den späten 1970er Jahren an der Deutschen Oper am Rhein. Von 1984 bis 1992 war er Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin. Seine Karriere führte ihn auch an viele große Opernhäuser in Städten wie Wien, Mailand, London und New York.