Vor allem im zweiten Bild erwarte die Besucher eine Art "Paris-Themenpark", so der gebürtige New Yorker Ferraro. Ansonsten wolle er das Geschehen und die Musik selbst in den Mittelpunkt stellen. Mit ihren Kostümen wolle sie eine Art "Vintage-Gefühl" erzeugen, so die Kostümverantwortliche Mila van Daag. "So, dass es einem bekannt vorkommt, aber schon etwas her ist."