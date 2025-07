Oper und Theater Bayreuth oder Salzburg - ein Festspielvergleich

Festivalflair in der Stadt

Salzburg ist in vielerlei Hinsicht ein Traum als Festspielstadt. Die Kulisse ist großartig. Die pittoreske Altstadt, der Domvorplatz als Bühne wohl einmalig, und wer die Stadt und das Umland vom nahen Gaisberg von oben betrachtet, könnte denken: Walt Disney hat Stadt und Berge kreiert. Die Wege zu den Spielstätten – Ausnahme Pernerinsel in Hallein – sind kurz. Es ist stressfrei, noch Essen zu gehen und dann zur Aufführung zu schlendern. Wer aber spätabends oder gar um Mitternacht noch einkehren will, muss lange suchen. Die Bürgersteige werden recht bald hochgeklappt.

In Bayreuth werden zwar allerlei Länderflaggen in den Straßen gehisst und die Beete in den Verkehrsinseln neu bepflanzt - ihren Charakter behält die nüchterne, protestantisch geprägte Stadt auch in den Festspielwochen bei. In der Fußgängerzone locken keine Luxusboutiquen die zahlungskräftige Festspielkundschaft. Es werden dort weiterhin Bratwürste verkauft - am Grünen Hügel übrigens auch, wenngleich natürlich ungleich teurer. Deshalb haben kostenbewusste Wagnerianer für die Pausenverpflegung im Kofferraum des geparkten Autos auch stets eine Kühlbox dabei.

Die Kunst und ihr Anspruch

Die Konzentration allein auf Wagner-Opern lässt Bayreuth wenig Spielraum, erlaubt aber ein gewisses Selbstbewusstsein: "Die Bayreuther Festspiele haben als einzigartige Wagner-Festspiele eine herausragende kulturelle Stellung", sagte Intendantin Wagner kürzlich dem "Nordbayerischen Kurier". Darüber, ob Bayreuth wirklich noch das Maß aller Wagner-Dinge ist, streitet die Kritik schon lange. Fakt ist: Vor allem beim Gesang und beim Dirigat reist das Spitzenpersonal immer noch nach Bayreuth und sorgt für außergewöhnliche Momente - wie etwa Dirigentin Simone Young und Sängerin Catherine Foster beim "Ring". Oder Christian Thielemann, der in diesem Jahr ein Comeback auf dem Grünen Hügel feiert.

Salzburg hat keine Probleme, die Stars der Szene zu bekommen. In diesem Jahr sind unter anderem dabei: Der Dirigent Teodor Currentzis, Oscar-Preisträger Christoph Waltz als Sprecher in der Strawinsky-Oper "Oedipus Rex", Tenor Jonas Kaufmann und die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die bei Liederabenden auftreten.

Auch Anna Netrebko gehörte immer wieder zu den Stars in Salzburg. Der Anspruch in Salzburg ist sehr hoch, gilt es doch, den Ruf als eines der weltbesten Festivals für klassische Musik, Oper und Schauspiel zu verteidigen. Die Festspiele verstehen sich als kulturelles Gesamtkunstwerk.