Mailand - Die Scala in Mailand - eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt - verschärft die Kleiderordnung: Mit kurzen Hosen, Flip-Flops oder Tank-Tops ist künftig kein Einlass mehr. In den vergangenen Jahren hatte das Teatro alla Scala - so der offizielle Name - des Öfteren auch Besucher eingelassen, die gekleidet waren wie Touristen. Damit soll jetzt Schluss sein.