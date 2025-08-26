Oper: Interims-Geschäftsführer bei Bayreuther Festspielen

Bayreuth - Die Bayreuther Festspiele bekommen bis zum Jahresende einen Interims-Geschäftsführer. Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer Ulrich Jagels ziehe sich bereits jetzt zurück, teilte das bayerische Kunstministerium mit. Für die Zeit bis zum Dienstantritt des neuen General Managers am 1. Januar werde Heinz-Dieter Sense die Aufgaben übernehmen. Man habe sich darauf einvernehmlich verständigt. Den neu geschaffenen Posten des General Managers wird wie seit Längerem geplant Matthias Rädel übernehmen.