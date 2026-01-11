Ob Tamta Tarielashvili, Lubov Karetnikova, Stan Meus und Mark Hightower wirklich zusammen in den Urlaub fahren würden, das weiß man nicht. Ist eher unwahrscheinlich. Aber auf der Kammerbühne des Meininger Theaters machen sie jetzt genau das. Sie brechen alle Vier gemeinsam am Meininger Theater auf, nehmen (risikofreudig wie sie sind) die Bahn und landen schließlich mit etlichen Unterbrechungen tatsächlich am Meer. Anfang, Ende und alles dazwischen als Projektion, versteht sich.