Herr Farrell, geben Sie dem Publikum mal einen Rat: Was muss man vorher trinken, bevor man in die Vorstellung geht?
Oper in Meiningen Ein Glas Whiskey in der Pause ist erlaubt
Peter Lauterbach 17.09.2026 - 15:04 UhrDas Gespräch führte
Der Faust-Stoff als Oper. Vor 30 Jahren entstand die Version von Alfred Schnittke. Diese bringen Eva-Maria Höckmayr und Killian Farrell nun in Meiningen auf die Bühne.
Herr Farrell, geben Sie dem Publikum mal einen Rat: Was muss man vorher trinken, bevor man in die Vorstellung geht?