Am Samstagabend, fand ein weiteres Highlight im Rahmen des Vorprogramms zur 880-Jahrfeier in Dermbach statt. „Open Stage 2025“ hieß die Veranstaltung im rechten Seitenflügel des Dermbacher Schlossgebäudes, bei der rund 35 junge und jung gebliebene Musiker ihr Können präsentierten. Dabei entstand eine wunderschöne bunte Mischung von klassischer Musik, über Hip Hop bis hin zum „Steigerlied“. Als dann noch Regina die Bühne mit „Highway to Hell“ rockte, blieb keiner mehr auf seinem Platz sitzen und rockte einfach mit.