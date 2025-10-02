Lauscha verhilft Thüringen zur Verwaltungs-Silbermedaille
Adam Fox 02.10.2025 - 15:05 Uhr
Die Glasbläserstadt Lauscha hat den Weg geebnet – nun ist Thüringen bundesweit Vorreiter bei digitaler Verwaltung.
Mit der Thüringer Verwaltungscloud (ThVC) hat der Freistaat beim Open-Source-Preis 2025 den zweiten Platz erreicht. Der Preis wurde im Rahmen der Smart Country Convention 2025 in Berlin an Digitalstaatssekretärin Milen Starke überreicht.