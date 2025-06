Was für eine Augenweide! Besucher, die den Garten von Jutta Henning betraten , kamen aus dem Staunen nicht heraus. Eine grüne Oase breitete sich vor ihnen in dem terrassenförmig angelegten Areal aus. Rechts ein kleiner Teich, in dem Lurche und Larven von Libellen ihren Platz finden, links ein Gewächshaus mit Insektenhotels. Ein paar Stufen aufwärts die nächste Ebene, mit Obstbäumen, an denen die Gießkanne griffbereit hingen, und der Sitzecke mit Hollywood-Schaukel. „Das ist meine Lieblingsecke“, verriet Jutta Henning ihren Besuchern. Vor allem aber kam diese mit der Gastgeberin vielfältig ins Gespräch: Darüber was im Garten wächst, wie er angelegt und gepflegt wird. Dazu kam die viel gelobte Aussicht, die bis zum Schloss Landsberg reichte.