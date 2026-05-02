Open-Air-Saison startet Für diese Festivals gibt es noch Karten

Tageskarten für "Rock im Park"

Traditionell wird die Festival-Saison mit dem Zwillingsfestivals "Rock im Park" in Nürnberg und "Rock am Ring" am Nürburgring eröffnet. Veranstaltet werden die Open Airs vom 5. bis zum 7. Juni. Fans mussten schnell sein und waren aus auch. Das Festival "Rock am Ring" ist komplett ausverkauft, für "Für Rock im Park" gibt es aber noch das ein oder andere Tagesticket zu ergattern - laut Webseite allerdings nur für Freitag (139 Euro).