Open-Air-Projekt André Eisermann spielt die Zeit - "Wird sehr stark"

"Es ist ein Drama um Zeit und Verwandlung", sagte Eisermann. "Auch ein Stück über Frieden – und die Möglichkeit, es anders zu machen. Ein sehr aktuelles Thema." Er freue sich auf das Projekt. "Als Zeit drehe ich an einer riesigen Uhr, die auf das Schloss projiziert wird, es erklingt eigens komponierte Live-Musik von der Thüringen Philharmonie Gotha–Eisenach, und mit Einbruch der Dunkelheit wird die Fassade Teil des Bühnenbilds. Das Ganze wird sehr stark."