Open-Air-Projekt André Eisermann spielt die Zeit - "Wird sehr stark"

Worms - Schauspieler André Eisermann ("Kaspar Hauser") tritt im Sommer in einem spektakulären Open-Air-Projekt in Thüringen auf. ""Königshaut – Grimmenstein zu Friedenstein" ist eine Geschichte über Macht und Verzicht", sagte Eisermann der Deutschen Presse-Agentur in Worms. Das Stück wird vom 2. bis 4. Juli im Hof von Schloss Friedenstein in Gotha aufgeführt und verbindet Theater, Musik und moderne Projektionstechnik. "Ich übernehme eine ungewöhnliche und herausfordernde Rolle: Ich spiele die Zeit."