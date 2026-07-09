Leipzig (dpa/sn) - Mit dem Film "Extrawurst" beginnen an diesem Freitag (10. Juli) die Filmnächte Leipzig. Bis zum 16. August sind im Scheibenholz zahlreiche Kinofilme unter freiem Himmel zu erleben. Zum Programm gehören in diesem Jahr auch zwei TV-Serienklassiker, wie die Veranstalter mitteilten. Bei der "In aller Freundschaft"-Nacht und der "Soko-Leipzig"-Nacht werden neue Folgen in einer Preview gezeigt. Außerdem stehen Schauspielerinnen und Schauspieler für Autogramme und Fotos bereit.