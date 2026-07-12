﻿Nicht nur die Sternenorgel in der Mauritiuskirche in Marisfeld ist etwas Besonderes. Auch die Art und Weise, wie die Kirchgemeinde deren Rettung erreichen will, ist es. Und so stellte sie schon vor geraumer Zeit fest: „Die prachtvolle Orgel des Römhilder Hoforgelmachers Nicolaus Seeber soll zum 350. Geburtstag des Erbauers, am 11. Januar 2030, wieder in altem Glanz erstrahlen. Doch noch steht ihre Zukunft in den Sternen, denn die Restaurierungskosten sind immens!“