Zu einem musikalischen Open-Air- Nachmittag auf den Festplatz am Klingenstein in Klings hatte die Ehrenamtsinitiative des Dorfes am Sonntag, 6. Juli , wieder eingeladen. Und die Gäste kamen zahlreich und ließen sich auf dem schönen Platz an der Freiluftbühne nieder, genossen die gut vorbereiteten regionalen Angebote an Speisen und Getränken. Unter anderem das Kuchenbuffett aus lauter Eigenkreationen fand seine Liebhaber.