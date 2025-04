„Das Maifeuer ist eine altbewährte Tradition. Bereits mein Vorgänger hat dieses Event auf dem Schlossberg organisiert“, sagt Matthias Maier, der im vergangenen Jahr auf eine Dekade als Schlossberg-Pächter zurückschauen konnte. Entsprechend hat der 41-Jährige schon die ein oder andere Walpurgisnacht miterlebt. „Das Besondere an dieser Veranstaltung ist natürlich, dass es in Sonneberg die erste große Open-Air-Veranstaltung des Jahres ist“, gibt der Eventmanager zu Protokoll. An dieser Stelle möchte der Familienvater seinen Dank ausrichten an den „Schumlacher“ aus Lindenberg, der das Zelt zur Verfügung stellt, sowie an den Bürgerverein Wehd, der mit insgesamt sechs Helfern für einen reibungslosen Auf- und Abbau des Events sorgen wird.