Open-Air-Event 7.000 Menschen beim Jubiläum von "Klassik am Odeonsplatz"

München (dpa/lby) - Rund 7.000 Menschen sind zum ersten Tag des Open-Air-Events "Klassik am Odeonsplatz" in die Münchner Innenstadt gekommen. Ausgerechnet zum großen Jubiläum des Klassik-Spektakels kamen etwas weniger Zuschauer als sonst. Denn weil die Feldherrnhalle, in der das Orchester normalerweise Platz nimmt, saniert wird, spielten die Musiker in einem Zelt davor - auf einer "transparenten Rundbogenbühne", wie es in der Ankündigung hieß. Das ging zulasten einiger Sitzplätze. Einen der übriggebliebenen ergatterte Schauspieler Udo Wachtveitl, der als Kommissar Franz Leitmayr gerade seinen letzten "Tatort" in München abgedreht hat. Auch die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, saß in der ersten Reihe.