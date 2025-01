Opa geht online: Die Zeitung gehört zur Familie

Heimat in China

Doch nicht nur kreisübergreifend werden bei Göhrings und Franks Neuigkeiten aus der Region besprochen, sondern ebenfalls familienintern. Torsten Göhring ist dienstlich oft in der Welt unterwegs und liest dann schon zum Beispiel morgens in China Geschichten aus Hildburghausen. „Nicht selten habe ich dann beim Aufwachen schon eine Nachricht auf dem Handy mit Hinweisen zu aktuellen Zeitungsinhalten“, sagt Anja Göhring, die sich – genau wie ihr Mann und ihr Vater – auch mit Tochter Maja zu lokalen Inhalten austauschen. Maja studiert in Jena Latein und Sport für Lehramt und ist sehr heimatverbunden. „Die Zeitung ist ein Teil meines Alltags, lag immer bei uns in der Küche. Für mich ist es wichtig, bei all den Nachrichten auf Social Media zwischendurch digital Zeitung zu lesen und so mit der Heimat verbunden zu sein“, sagt die junge Frau, für die es echte Tradition ist, freitags oder in den Semesterferien mittags – während Oma abwäscht – mit Opa die Rätsel im Freien Wort zu lösen. Dass es künftig montags eine digitale Rätselbeilage gibt, freut die Milzer Familie besonders und motiviert alle drei Generationen einmal mehr, so viele digitale Endgeräte bereitzuhalten, dass jeder – von Oma und Opa bis zur Enkelin – überall auf die Zeitung zugreifen kann. Für Oma und Opa wird aktuell ein Tablet zur digitalen Zeitung,