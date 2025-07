OP in Frankreich: Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert

Der spanische Meister und Pokalsieger will den Ex-Mönchengladbacher laut Medien loswerden, auch um sein Millionen-Gehalt einsparen zu können. An Interessenten mangelte es nicht. Eine Verpflichtung von ter Stegen sollen unter anderem Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und AS Monaco erwogen haben. Doch die OP macht einen Wechsel höchst unwahrscheinlich - kaum ein Verein würde viel Geld ausgeben, um bis zum Winter auf eine Genesung zu warten.