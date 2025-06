München - Auch in Deutschland können Menschen von nun an in dem Amazon-Portal Haul auf Schnäppchensuche gehen. In der neuen Rubrik sollen nach Angaben des Unternehmens Artikel besonders günstig angeboten werden. "Wir wissen, dass es für Kundinnen und Kunden in Deutschland wichtig ist, tolle Produkte zu sehr niedrigen Preisen zu finden", sagte Amazon Deutschland-Chef, Rocco Bräuniger, der Deutschen Presse-Agentur.