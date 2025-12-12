Berlin - Auf einer neuen Onlineplattform sollen Bürger künftig melden können, an welchen Stellen es in der Verwaltung hakt. Das neue "Einfach machen"-Portal sei ein Angebot "an die Menschen im Land, an die Bürgerinnen und Bürger, an die Unternehmen, aber auch an die Verwaltungsmitarbeiter, uns Feedback zu geben, uns zu helfen, auch zu verstehen, ganz konkrete Beispiele zu geben, wo der Schuh drückt, wo es klemmt, wo wir Dinge einfacher machen können", sagte der Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (CDU).