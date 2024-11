Onlinehandel: Wer sind Temu und Shein?

Was sagen die Anbieter zu den Vorwürfen?

Die Firmen widersprechen den Vorwürfen. Sie betonen, sich an geltende Regeln zu halten. Ihren Angaben zufolge verlangen sie von den Firmen, deren Waren über das Portal verkauft werden, die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Kinderarbeit werde nicht geduldet.

Shein gab zuletzt an, 2023 zwei Fälle von Kinderarbeit in der eigenen Lieferkette entdeckt und aufgeklärt zu haben. Zu dem Öko-Test-Artikel erklärte das Unternehmen, die Ergebnisse ernst zu nehmen. Von Lieferanten verlange man strenge Kontrollen und Standards, die sich an europäischen und globalen Vorschriften orientierten, sagte eine Sprecherin. Vergangenes Jahr seien 400.000 chemische Tests durchgeführt worden, um dies sicherzustellen.

Was für Pläne hat die Politik?

Die Bundesregierung machte zuletzt in Brüssel Druck, Plattformen wie Temu und Shein unter die Lupe zu nehmen. Die Europäische Kommission solle geltendes EU-Recht rigoros durchzusetzen. Unterstützung dafür gab es auch von anderen Mitgliedsstaaten. In einem Aktionsplan von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hieß es: "Anbieter wie Temu und Shein untergraben die Standards des EU-Binnenmarkts, während ihr Marktanteil zunimmt". Die deutschen und europäischen Sicherheitsstandards müssten erfüllt und durchgesetzt werden. Unternehmen in Europa dürften nicht dadurch benachteiligt werden, dass andere die geltenden Regeln umgehen. Der Plan sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit und mehr Befugnisse der nationalen und europäischen Marktüberwachungsbehörden vor.

Welche Folgen drohen?

Shein und Temu wurden von der EU-Kommission als "sehr große Online-Plattform" im Sinne des EU-Digitalgesetzes (Digital Services Act) eingestuft. Für diese gelten besonders strenge Vorgaben. Das Gesetz soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bislang. Nutzern wird es dazu erleichtert, solche Inhalte zu melden. Halten sich Unternehmen nicht an die DSA-Regeln, drohen hohe Geldstrafen.

Im Oktober kündigte die Kommission an, Temu wegen möglicher Verstöße gegen EU-Recht unter die Lupe zu nehmen. In einem formalen Verfahren soll demnach unter anderem geprüft werden, ob die Plattform genug gegen den Verkauf illegaler Produkte unternimmt. Bestimmte unseriöse Händler würden immer wieder auf der Plattform auftauchen, nachdem sie gesperrt worden seien. Auch die potenziell süchtig machende Gestaltung des Dienstes soll untersucht werden. Ein ähnliches Verfahren gegen Shein gibt es derzeit nicht.

Worauf müssen Verbraucher achten?

Die Verbraucherzentrale rät Konsumenten beim Online-Shoppen zu Vorsicht. Sie empfiehlt, sich über Zollbestimmungen zu informieren, möglicherweise können zusätzliche Steuern und Zollgebühren anfallen. Verbraucher sollen die Ware außerdem erst nach Erhalt bezahlen. Bei elektronischen Geräten soll auf zugelassene Qualitätssiegel wie das CE-Zeichen geachtet werden. Insgesamt sei es wichtig, sich vor dem Kauf gut zu informieren und dabei auch die Rückgabebedingungen zu prüfen.