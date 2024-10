Von Januar bis Juni kauften demnach etwa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland bei Temu ein. Das Unternehmen ist seit April 2023 hierzulande aktiv. Temu ist ein Marktplatz - also ein Portal, auf denen Menschen von mehr als einem Unternehmen Dinge zum Kauf angeboten werden. Der in China gegründete und heute in Singapur ansässige Modehändler Shein landet auf dem 19. Platz des Bestell-Rankings, etwa 900.000 Menschen kauften dort ein.