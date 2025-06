Die Maus-Redaktion hat aus zahlreichen Bewerbungen zehn Projekte ausgewählt, die vom 1. bis 15. Juni in kurzen Trailern auf www.diemaus.de und www.kika.de vorgestellt werden. Nun liegt es an den Zuschauerinnen und Zuschauern: In einem Online-Voting kann deutschlandweit abgestimmt werden, welche drei Projekte in einer ausführlichen Sachgeschichte in der Sendung gezeigt werden.