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Online-Voting für Demografiepreis „Schmalle für Alle“ und Haselpipe sind im Rennen

Zwei Projekte aus dem Landkreis haben es in die Endauswahl für den Thüringer Demografiepreis geschafft. Nun entscheidet eine öffentliche Online-Abstimmung überdie Gewinner.

Online-Voting für Demografiepreis: „Schmalle für Alle“ und Haselpipe sind im Rennen
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Veranstaltet wird es vom Bündnis für Demokratie und Toleranz Schmalkalden in Kooperation mit dem Kulturverein Villa K. Auch das Kinder- und Jugendparlament der Stadt ist an Bord. Foto:  

Zwei Projekte aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehen ins Rennen um den Thüringer Demografiepreis 2026: Das Begegnungsfest „Schmalle für Alle“ aus Schmalkalden und der Jugendtreff „Skate-Relax-Point Haselpipe“ in Steinbach-Hallenberg gehören zu den 17 Initiativen, die für das landesweite Online-Voting ausgewählt wurden.

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Online abstimmen bis 9. August

Bis zum 9. August können die Thüringer darüber abstimmen, welche Projekte den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Preis erhält. Jede Person kann ihre Stimme einmal abgeben. Auf den Sieger warten 13.000 Euro, der zweite Platz ist mit 10.000 Euro und der dritte mit 7000 Euro verbunden. Abgestimmt wird unter heimat.thueringen.de.

Die dritte Auflage von „Schmalle für alle“ fand Anfang Mai auf dem Neumarkt statt. Foto: Annett Recknagel

Insgesamt waren beim Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur 39 Bewerbungen eingegangen. Projekte konnten in den Bereichen digitale Teilhabe, Daseinsvorsorge und gesellschaftlicher Zusammenhalt eingereicht werden. Nach Angaben des Ministeriums sollen mit dem Demografiepreis Initiativen gewürdigt werden, die den Folgen des demografischen Wandels mit neuen Ideen und überwiegend ehrenamtlichem Engagement begegnen.

„Schmalle für Alle“: Begegnungsfest mitten in Schmalkalden

Für Schmalkalden steht „Schmalle für Alle“ zur Wahl. Das interkulturelle Gemeinschaftsfest wurde in diesem Jahr am 1. Mai zum dritten Mal auf dem Neumarkt gefeiert. Veranstaltet wird es vom Bündnis für Demokratie und Toleranz Schmalkalden in Kooperation mit dem Kulturverein Villa K.

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Mehr als 30 Stände, Live-Musik, Sportangebote, kreative Aktionen und Speisen aus verschiedenen Ländern verwandelten den Neumarkt und einen Teil der Weidebrunner Gasse in eine große Begegnungsfläche. Beteiligt waren unter anderem Kindergärten, Schulen, Sportvereine, das Jugendparlament, die Friedenswerkstatt, der Weltladen und der Tierschutzverein.

Bei dem Fest kommen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft unkompliziert miteinander ins Gespräch. Foto: Annett Recknagel

Das Fest setzt bewusst auf Angebote, bei denen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen können. Neben Thüringer Bratwurst gab es unter anderem indische Gerichte, internationale Musik und gemeinsame Mitmachaktionen. Auch ein Begegnungscafé für ältere Menschen gehörte zum Programm. Ziel der Veranstalter ist es, die in Schmalkalden vorhandene Vielfalt sichtbar zu machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Haselpipe: Jugend gestaltet eigenen Treffpunkt im Haselgrund

Ebenfalls nominiert ist die Haselpipe im Steinbach-Hallenberger Gewerbegebiet. Der Skate- und Freizeitplatz entstand aus dem Wunsch junger Menschen nach einem eigenen Treffpunkt im Haselgrund. Jugendliche waren von Beginn an an der Planung und Umsetzung beteiligt.

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Der Treffpunkt verbindet eine Skateanlage mit Flächen für Ballspiele, Freizeit und Erholung. Zum Gelände gehören unter anderem Skate-Elemente, Kombi-Bolzplatztore, eine Gartenhütte und Sitzmöglichkeiten. Eröffnet wurde die Haselpipe im Jahr 2024.

Der Treffpunkt verbindet eine Skateanlage mit Flächen für Ballspiele, Freizeit und Erholung. Foto: Klara Lochner

Die Gesamtkosten für das Vorhaben wurden auf rund 400.000 bis 500.000 Euro beziffert. Neben der Stadt und Unternehmen aus der Region unterstützten zahlreiche Spender das Projekt. Hinzu kamen 50.000 Euro aus dem europäischen Leader-Förderprogramm sowie rund 16.000 Euro aus dem Regionalbudget.

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Getragen wurde die Umsetzung vom Förderverein für Sport- und Freizeitentwicklung im Haselgrund. Eine zentrale Rolle spielte außerdem der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Steinbach-Hallenberg. Dessen Vorsitzender Paul Marr hatte bei der Regionalen Aktionsgruppe Leader zuletzt hervorgehoben, dass junge Menschen etwas erreichen könnten, wenn sie frühzeitig beteiligt würden und Verantwortung übernehmen dürften.

Spannung bis zum Schluss: Wer gewinnt den Demografiepreis?

Ob eines der beiden regionalen Projekte zu den drei Preisträgern gehört, entscheidet sich nach dem Ende der Online-Abstimmung. Neben „Schmalle für Alle“ und der Haselpipe stehen 15 weitere Initiativen aus ganz Thüringen zur Wahl – darunter Kinder- und Jugendtreffs, Kulturprojekte, Begegnungsangebote und Vorhaben zur Belebung des ländlichen Raums.

Thüringer Demografiepreis 2026

Beim Online-Voting stehen 17 Projekte aus ganz Thüringen zur Wahl:
„Waldälteste“ – Waldkinder Jena e. V.; „Historisches Einzeldenkmal“ – Stiftung Rittergut Positz; „Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt“ – Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt! e. V.; „Thüringer Schlosskonzerte“ – Thüringer Schlosskonzerte e. V.; „Skate-Relax-Point Haselpipe“ – Förderverein für Sport- und Freizeitentwicklung im Haselgrund e. V.; „UM/BRUCH 1989 bis 1994. Demokratiegeschichte als Zukunftsressource“ – Gesellschaft für Erforschung der Demokratie-Geschichte e. V.; „Bürgerpark Kopernikus“ – AWO Soziale Dienste Rudolstadt gGmbH; „Kinder- und Jugendtreff Nöbdenitz“ – SSV Traktor Nöbdenitz e. V.; „6. RETURN International Film & Art Festival“ – RETURN International Art Festivals e. V.; „Schmalle für Alle“ – Bündnis für Demokratie und Toleranz Schmalkalden in Kooperation mit dem Kulturverein Villa K e. V.; „MUSEUM TO GO“ – Museum Reichenfels/Vogtländischer Altertumsforschender Verein zu Hohenleuben; „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ – Verein zur Förderung der Demokratie und Weltoffenheit e. V.; „Ich sehe Dich“ – Julia Gräser und Almuth Pfützenreuter; „Generationen verbinden – gemeinsam Zeit erleben“ – Gemeinde Sollstedt; „Kulturhaus Neukirchen“ – Kulturhaus Neukirchen; „Grünes Klassenzimmer am Ahlenbachstausee Deuna“ – Heimatverband Eichsfelder Kessel e. V.; „Demokratie-Resilienz durch nahräumliche Dörfer – Netze für aktive Mobilität“ – geRADeWEGs

Online-Voting:
Die Abstimmung läuft bis zum 9. August 2026 auf der Internetseite heimat.thueringen.de. Jede Person kann nur einmal abstimmen. Die drei bestplatzierten Projekte erhalten 13.000, 10.000 beziehungsweise 7000 Euro.