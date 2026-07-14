Online-Voting für Demografiepreis: „Schmalle für Alle“ und Haselpipe sind im Rennen

Bei dem Fest kommen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft unkompliziert miteinander ins Gespräch. Foto: Annett Recknagel

Das Fest setzt bewusst auf Angebote, bei denen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen können. Neben Thüringer Bratwurst gab es unter anderem indische Gerichte, internationale Musik und gemeinsame Mitmachaktionen. Auch ein Begegnungscafé für ältere Menschen gehörte zum Programm. Ziel der Veranstalter ist es, die in Schmalkalden vorhandene Vielfalt sichtbar zu machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.