Online-Voting für Demografiepreis: „Schmalle für Alle“ und Haselpipe sind im Rennen

Spannung bis zum Schluss: Wer gewinnt den Demografiepreis?
Ob eines der beiden regionalen Projekte zu den drei Preisträgern gehört, entscheidet sich nach dem Ende der Online-Abstimmung. Neben „Schmalle für Alle“ und der Haselpipe stehen 15 weitere Initiativen aus ganz Thüringen zur Wahl – darunter Kinder- und Jugendtreffs, Kulturprojekte, Begegnungsangebote und Vorhaben zur Belebung des ländlichen Raums.
Thüringer Demografiepreis 2026
Beim Online-Voting stehen 17 Projekte aus ganz Thüringen zur Wahl:
„Waldälteste“ – Waldkinder Jena e. V.; „Historisches Einzeldenkmal“ – Stiftung Rittergut Positz; „Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt“ – Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt! e. V.; „Thüringer Schlosskonzerte“ – Thüringer Schlosskonzerte e. V.; „Skate-Relax-Point Haselpipe“ – Förderverein für Sport- und Freizeitentwicklung im Haselgrund e. V.; „UM/BRUCH 1989 bis 1994. Demokratiegeschichte als Zukunftsressource“ – Gesellschaft für Erforschung der Demokratie-Geschichte e. V.; „Bürgerpark Kopernikus“ – AWO Soziale Dienste Rudolstadt gGmbH; „Kinder- und Jugendtreff Nöbdenitz“ – SSV Traktor Nöbdenitz e. V.; „6. RETURN International Film & Art Festival“ – RETURN International Art Festivals e. V.; „Schmalle für Alle“ – Bündnis für Demokratie und Toleranz Schmalkalden in Kooperation mit dem Kulturverein Villa K e. V.; „MUSEUM TO GO“ – Museum Reichenfels/Vogtländischer Altertumsforschender Verein zu Hohenleuben; „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ – Verein zur Förderung der Demokratie und Weltoffenheit e. V.; „Ich sehe Dich“ – Julia Gräser und Almuth Pfützenreuter; „Generationen verbinden – gemeinsam Zeit erleben“ – Gemeinde Sollstedt; „Kulturhaus Neukirchen“ – Kulturhaus Neukirchen; „Grünes Klassenzimmer am Ahlenbachstausee Deuna“ – Heimatverband Eichsfelder Kessel e. V.; „Demokratie-Resilienz durch nahräumliche Dörfer – Netze für aktive Mobilität“ – geRADeWEGs
Online-Voting:
Die Abstimmung läuft bis zum 9. August 2026 auf der Internetseite heimat.thueringen.de. Jede Person kann nur einmal abstimmen. Die drei bestplatzierten Projekte erhalten 13.000, 10.000 beziehungsweise 7000 Euro.