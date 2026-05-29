Online-Versandhändler: Start für Sozialplanverhandlungen bei Zalando in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Nach wochenlanger Funstille haben Management und Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt erstmals Gespräche aufgenommen. Den Start von Verhandlungen, bei denen es um Interessenausgleich, einen Sozialplan sowie um einen Fragenkatalog der Arbeitnehmervertretung geht, bestätigte der Betriebsrat. Ein Unternehmenssprecher hatte ebenfalls den 29. Mai als ersten Gesprächstermin genannt. Die lange verhärteten Fronten waren vor einer Woche durch einen Vergleich aufgebrochen worden. Bei Zalando geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.