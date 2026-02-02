"Wenn das Geld bei Fälligkeit fehlt, kann es schwierig werden", schreibt die Bafin. Zwölf Prozent hätten Buy-now-pay-later-Schulden von mehr als 500 Euro. Manche Verbraucher hangelten sich mit Krediten durch. Zehn Prozent der BNPL-Nutzer hätten bereits Geld von Familie oder Freunden geliehen. Sieben Prozent hätten ihr Girokonto überzogen, acht Prozent nutzten eine Kreditkarte für einen Zahlungsaufschub, und vier Prozent hätten einen Kredit aufgenommen. Fünf Prozent gaben an, ihren Arbeitgeber um einen Gehaltsvorschuss gebeten zu haben.