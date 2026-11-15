Online-Kriminalität: Erpressungsversuch mit Nacktbildern im Weimarer Land

Apolda (dpa/th) - Erst Nacktfotos verschickt, dann erpresst: Ein junger Mann aus dem Weimarer Land hatte über TikTok eine vermeintliche Frau kennengelernt und ihr im weiteren Verlauf intime Bilder von sich geschickt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden diese Aufnahmen dann genutzt, um unter Androhung einer Veröffentlichung von ihm Geld zu fordern. Bislang sei dem jungen Mann kein finanzieller Schaden entstanden, hieß es.