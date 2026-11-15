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Online-Kriminalität Erpressungsversuch mit Nacktbildern im Weimarer Land

Nach einen prickelnden Online-Flirt kommt das böse Erwachen: Ein junger Thüringer wird nach pikanten Aufnahmen von sich, unter Druck gesetzt.

Online-Kriminalität: Erpressungsversuch mit Nacktbildern im Weimarer Land
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Die Polizei warnt davor, freizügige Bilder von sich an Unbekannte zu schicken. (Illustration) Foto: Marcus Brandt/dpa

Apolda (dpa/th) - Erst Nacktfotos verschickt, dann erpresst: Ein junger Mann aus dem Weimarer Land hatte über TikTok eine vermeintliche Frau kennengelernt und ihr im weiteren Verlauf intime Bilder von sich geschickt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden diese Aufnahmen dann genutzt, um unter Androhung einer Veröffentlichung von ihm Geld zu fordern. Bislang sei dem jungen Mann kein finanzieller Schaden entstanden, hieß es. 

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Die Polizei warnte davor, freizügige Bilder an unbekannte Personen zu versenden. Betroffenen riet sie, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und im Ernstfall Anzeige zu erstatten. 

"Sextortion" - eine Zusammensetzung aus Sex und Erpressung - tritt bundesweit häufig auf. Die Täter geben sich oft als andere Personen aus und sitzen meist im Ausland. In diesem Mai wurde in Großenstein (Kreis Greiz) ein 21-Jähriger nach ähnlichem Muster um mehr als 4.000 Euro erpresst.