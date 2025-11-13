Online-Handel: Handel wirft Regierung Nichtstun bei Temu und Shein vor

Berlin - Der Handelsverband wirft der Bundesregierung Nichtstun bei den umstrittenen Shoppingportalen Shein und Temu vor. Dies sei "unterlassene Hilfeleistung" an Mittelstand, Handel und Herstellern, sagte der Präsident des Handelsverbandes, Alexander von Preen, beim Handelskongress in Berlin. Shein sowie Temu unterliefen täglich systematisch europäische Verbraucherschutz-, Steuer- und Umweltstandards. "Das ist Sabotage am Binnenmarkt." Es gebe kein Regelungsdefizit, sondern ein Versagen bei der Durchsetzung.