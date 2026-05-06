Online-Handel: Gamestop-Chef will nach Kauf massiven Stellenabbau bei Ebay

San Jose - Der Chef des Videospiele-Händlers Gamestop, Ryan Cohen, plant im Falle eines Erfolgs seines Kaufangebots für Ebay drastische Stellenkürzungen bei der Online-Handelsplattform. "Ich könnte dieses Geschäft von meinem Haus aus betreiben", sagte Cohen in einem Interview des Podcasts "TBPN". "Sie haben 11.500 Beschäftigte - und das ergibt keinen Sinn." Je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen habe, desto langsamer werde es. Kostensenkungen seien der einzige Weg, das Geschäft von Ebay effizienter zu machen.