Wie das mit den digitalen Formaten so geht, bekam der Sonneberger Ulrich Schwesinger (Links) am Mittwoch von Freies Wort-Mitarbeiter Martin Blaufuß erläutert. Wer Schwierigkeiten hat, sein „Freies Wort“ digital zu lesen oder wer Fragen rund um das E-Paper-Angebot hat, sollte jetzt aufpassen: Auch im Januar werden in Sonneberg wieder persönliche E-Paper-Beratungen angeboten. Die Termine finden am 21. und 28. Januar, jeweils von 10 bis 14 Uhr, statt. Treffpunkt ist die Bahnhofstraße 60 in der Sonneberger Innenstadt. Solche Beratungsangebote haben sich in Sonneberg schon bewährt und werden dort regelmäßig gut angenommen. Vor allem ältere Leserinnen und Leser nutzen die Gelegenheit, um den Umgang mit Tablet, Smartphone oder Computer zu erlernen. Einfach vorbeischauen reicht völlig aus.