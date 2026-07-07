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  6. Stadtfest-Umfrage endet am Sonntag

Online-Befragung Stadtfest-Umfrage endet am Sonntag

Hinweise der Besucher für künftige Stadt- und Hütesfeste erhofft sich die Stadt Meiningen von einer anonymen Online-Umfrage. Noch bis zum 12. Juli.

Online-Befragung: Stadtfest-Umfrage endet am Sonntag
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Stadtfesteindrücke 2026. Für künftige Feste wünscht sich die Stadt Meiningen als Veranstalter Feedback. Foto: Lea Pauline Kellermann

Die einen waren ganz begeistert von Stimmung, Angebot und kostenfreiem Eintritt, die anderen beklagten sich bitterlich über nächtlichen Lärm. Ein großes Ereignis wie das Meininger Stadtfest versucht, es vielen recht zu machen, kann aber nicht alle Erwartungen erfüllen. Um trotzdem bei künftigen Festen möglichst viele Wünsche und Hinweise berücksichtigen zu können, startete die Stadt Meiningen eine anonyme Stadtfest-Umfrage. Programm, Atmosphäre, Gastronomie, Organisation – all das und noch mehr darf bewertet werden. Darüber hinaus sind konkrete Eindrücke, Hinweise, Lob, Kritik gefragt. Die Beteiligung an der Umfrage war bisher eher mäßig. Sie endet am Sonntag, 12. Juli. Damit sich möglichst ein repräsentatives Bild ergibt, werden die Meininger gebeten, noch schnell an der Befragung teilzunehmen. Das dauert nur wenige Minuten und kann wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung des traditionsreichen Festes liefern. Der Link dazu lautet: https://erhebung.de/zu/qvbvLtNnj/Evaluation_Meininger_Stadt-_und_Huetesfest/#/survey

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Das nächste Stadt- und Hütesfest findet übrigens vom 11. bis 13. Juni 2027 statt.