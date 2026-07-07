Online-Befragung: Stadtfest-Umfrage endet am Sonntag

Die einen waren ganz begeistert von Stimmung, Angebot und kostenfreiem Eintritt, die anderen beklagten sich bitterlich über nächtlichen Lärm. Ein großes Ereignis wie das Meininger Stadtfest versucht, es vielen recht zu machen, kann aber nicht alle Erwartungen erfüllen. Um trotzdem bei künftigen Festen möglichst viele Wünsche und Hinweise berücksichtigen zu können, startete die Stadt Meiningen eine anonyme Stadtfest-Umfrage. Programm, Atmosphäre, Gastronomie, Organisation – all das und noch mehr darf bewertet werden. Darüber hinaus sind konkrete Eindrücke, Hinweise, Lob, Kritik gefragt. Die Beteiligung an der Umfrage war bisher eher mäßig. Sie endet am Sonntag, 12. Juli. Damit sich möglichst ein repräsentatives Bild ergibt, werden die Meininger gebeten, noch schnell an der Befragung teilzunehmen. Das dauert nur wenige Minuten und kann wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung des traditionsreichen Festes liefern. Der Link dazu lautet: https://erhebung.de/zu/qvbvLtNnj/Evaluation_Meininger_Stadt-_und_Huetesfest/#/survey