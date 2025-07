Online-Banking-Betrug: Vermeintliche Bank-Mitarbeiter erbeuten 110.000 Euro

Suhl (dpa/th) - Ein Mann aus Südthüringen hat rund 110.000 Euro an vermeintliche Bankmitarbeiter verloren. Die Betrüger sollen den 68-Jährigen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen laut Polizei über das Wochenende in mehreren Anrufen davon überzeugt haben, dass sein Konto gehackt sei und er durch Rückbuchungen verlorenes Geld zurückbekommen könne. Der Mann übermittelte dafür an die Täter sogenannte TAN-Codes, die etwa für Online-Überweisungen genutzt werden. Am Montag habe er die hohe Summe bemerkt, die von seinem Konto abgebucht worden sei.