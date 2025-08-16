Es sind die letzten fünf Minuten im Gespräch mit dem Multiunternehmer und Gute-Laune-Macher, die Einblick in die Seele des Südthüringers geben.
„Onkel Tom´s Garage“ Mit 18 Jahren ging es um Leben und Tod
Mirco Robus 16.08.2025 - 08:00 Uhr
Thomas Wendler geht lässig und mit einem Lächeln auf die Menschen zu. Dabei hätte ihn ein Autounfall fast das Leben gekostet. Doch Autos sind seine Leidenschaft.
Es sind die letzten fünf Minuten im Gespräch mit dem Multiunternehmer und Gute-Laune-Macher, die Einblick in die Seele des Südthüringers geben.